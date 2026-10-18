Golazo de Kylian Mbappé para el 1-0 del Real Madrid vs. Sevilla. (Video: ESPN)
Golazo de Kylian Mbappé para el 1-0 del Real Madrid vs. Sevilla. (Video: ESPN)

busca acercarse al liderato de tras un comienzo complicado. Luego del primer tanto de Arda Güler, el equipo dirigido por José Mourinho siguió buscando ampliar la ventaja y encontró el segundo gol gracias a una gran combinación. Jude Bellingham asistió de taco a , quien eludió al arquero con mucha calidad y definió para poner el 2-0 a favor de los merengues en el Santiago Bernabéu.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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