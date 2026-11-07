Gol de Kylian Mbappé para el 3-0 del Real Madrid vs. Valencia. (Video: Dports / Foto: Getty Images)
Gol de Kylian Mbappé para el 3-0 del Real Madrid vs. Valencia. (Video: Dports / Foto: Getty Images)

goleó al Valencia y se sumó a la fiesta de goles. Esta vez, todo comenzó con un gran pase de Thibaut Courtois para Arda Güler, quien controló de gran manera y envió un centro preciso para que el delantero francés apareciera en el área y anotara el 3-0 definitivo en Mestalla.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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