Gol de Lamine Yamal para el 1-1 del Barcelona vs. Alavés. (Video: DSports / Foto: Getty Images)
Gol de Lamine Yamal para el 1-1 del Barcelona vs. Alavés. (Video: DSports / Foto: Getty Images)

Justo cuando Alavés había encontrado la ventaja en el amanecer del partido, Lamine Yamal apareció con un golazo para decretar el 1-1 a favor del Barcelona.

Noticia en desarrollo...

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.

TAGS RELACIONADOS