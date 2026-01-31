Gol de Lamine Yamal para el 1-0 del Barcelona vs Elche por LaLiga | VIDEO: DIRECTV
se pone adelante en el marcador sobre el , pese a que este último se encuentra en condición de local. Esto debido a que a los 6 minutos llegó el primer gol del partido en los pies de Lamine Yamal, quien con un amague se sacó al portero rival y puso a celebrar a los hinchas azulgranas en lo que es la jornada 22 de .

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

