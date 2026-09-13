Lamine Yamal anota el 2-0 de Barcelona vs. Levante. (Video: DGO)
Lamine Yamal anota el 2-0 de Barcelona vs. Levante. (Video: DGO)

Lamine Yamal apareció para anotar el 2-0 del Barcelona tras una asistencia de Raphinha ante Levante.

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SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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