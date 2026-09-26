Gol de Lamine Yamal para el 1-0 de España vs. Inglaterra. (Video: ESPN / Getty Images)
Gol de Lamine Yamal para el 1-0 de España vs. Inglaterra. (Video: ESPN / Getty Images)

Cuando los hinchas recién se estaban acomodando en sus asientos, un error en salida de golpeó drásticamente los planes de a los 2′. El zaguero del Manchester City intentó girar precipitadamente cuando tenía a Lamine Yamal encima, perdiendo el control del balón y cediendo la posesión en una zona peligrosa. Como era de esperarse, el delantero del FC Barcelona no perdonó y marcó el 1-0 parcial a favor de . La campeona del mundo comenzó con todo y va por los tres puntos en este duelo válido por la fecha 1 del Grupo 3 de la Liga A de la UEFA Nations League.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC