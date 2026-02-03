Gol de Lamine Yamal para el 1-0 del Barcelona vs. Albacete. (Video: Movistar Deportes / Foto: Getty Images)
Gol de Lamine Yamal para el 1-0 del Barcelona vs. Albacete. (Video: Movistar Deportes / Foto: Getty Images)

Lamine Yamal no perdonó al pisar el área y marcó el 1-0 del Barcelona con un golazo. Lo sufre el Albacete y ahora todo se le pone cuesta arriba.

Noticia en desarrollo...

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.

