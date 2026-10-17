Gol de Lamine Yamal para el 1-0 del Barcelona vs. Betis. (Video: DSports / Foto: Getty Images)
Gol de Lamine Yamal para el 1-0 del Barcelona vs. Betis. (Video: DSports / Foto: Getty Images)

A pocos días para que se defina al ganador del Balón de Oro, , uno de los favoritos para quedarse con el galardón, sigue demostrando que tiene argumentos para llevárselo y cobrarse su revancha después de haber quedado segundo en la edición pasada. Este sábado, en el partido entre vs. , el astro español se despachó con un golazo a los 10′ para firmar el 1-0 parcial: después de combinar a la perfección con Jules Koundé, el atacante se perfiló para su izquierda, se sacó a su marcador y se hizo el espacio para anotar un golazo imposible de atajar para el portero Álvaro Valles. Con este tanto, Lamine llegó a las nueve anotaciones con los culés en lo que va de la temporada, confirmando su gran arranque.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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