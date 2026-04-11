Gol de Lamine Yamal para el 3-1 del Barcelona vs. Espanyol. (Video: DSports)
Gol de Lamine Yamal para el 3-1 del Barcelona vs. Espanyol. (Video: DSports)

Cuando parecía que sería un partido sencillo para el , el gol de Pol Lozano que significó el descuento para el apretó las cosas en el Spotify Camp Nou. Con el 2-1 en el marcador, en lugar de ir con todo por el 3-1, los culés bajaron la guardia y sorpresivamente quedaron a merced del 2-2. Justo cuando los visitantes se aproximaban con mayor peligrosos, apareció el que tenía que aparecer en un contexto así: . La figura del partido, aprovechando una gran habilitación de Marc Casadó, le ganó el vivo a Marko Dmitrović y quedó mano a mano con la portería para finiquitar el tan esperado 3-1. No fue un gol cualquiera, fue uno para asegurar la victoria azulgrana y estirar a nueve la ventaja sobre el Real Madrid en la lucha por LaLiga. Dos asistencias y un tanto para el delantero de 18 años. La figura de la tarde en Cataluña.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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