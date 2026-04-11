Cuando parecía que sería un partido sencillo para el Barcelona, el gol de Pol Lozano que significó el descuento para el Espanyol apretó las cosas en el Spotify Camp Nou. Con el 2-1 en el marcador, en lugar de ir con todo por el 3-1, los culés bajaron la guardia y sorpresivamente quedaron a merced del 2-2. Justo cuando los visitantes se aproximaban con mayor peligrosos, apareció el que tenía que aparecer en un contexto así: Lamine Yamal. La figura del partido, aprovechando una gran habilitación de Marc Casadó, le ganó el vivo a Marko Dmitrović y quedó mano a mano con la portería para finiquitar el tan esperado 3-1. No fue un gol cualquiera, fue uno para asegurar la victoria azulgrana y estirar a nueve la ventaja sobre el Real Madrid en la lucha por LaLiga. Dos asistencias y un tanto para el delantero de 18 años. La figura de la tarde en Cataluña.