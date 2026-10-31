Lejos de amilanarse tras quedar en el tercer lugar de la votación por el Balón de Oro 2026, Lamine Yamal canalizó su rebeldía futbolística marcando un golazo espectacular para el Barcelona en su choque liguero frente al Deportivo Alavés. Sobre los minutos de descuento de la primera mitad, el flamante heredero del mítico dorsal 10 interpretó a la perfección una inteligente descarga hacia atrás del lateral João Cancelo, empalmando un furibundo zurdazo de primera intención que se coló en el ángulo más lejano de la valla rival y desató un eufórico abrazo colectivo con sus compañeros. Con esta soberbia definición, el prodigio azulgrana estiró sus asombrosos registros a 11 dianas en la presente campaña (repartidas en 9 por el torneo local y 2 en la competición europea), sumando además 10 asistencias para alcanzar un total de 21 contribuciones directas de gol en apenas 14 compromisos oficiales, cifras que ratifican su vigencia absoluta en la élite.
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