Gol de Raphinha para el 4-1 del Barcelona. (Video: ESPN)
Gol de Raphinha para el 4-1 del Barcelona. (Video: ESPN)

apareció nuevamente para marcar el 4-1 del Barcelona, firmando una gran actuación en el partido. El brasileño aprovechó la superioridad del conjunto azulgrana para ampliar la ventaja y sentenciar prácticamente el encuentro. Minutos después, tuvo la oportunidad de aumentar la diferencia desde el punto de penal. Sin embargo, el joven delantero no pudo vencer a Agirrezabala y terminó fallando su disparo.

Lamine Yamal falló el 5-1 del Barcelona:

Lamine Yamal erró un penal en la goleada del Barcelona. (Video: ESPN)
Lamine Yamal erró un penal en la goleada del Barcelona. (Video: ESPN)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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