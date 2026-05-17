Gol de Raphinha para el 2-0 del Barcelona vs. Real Betis. (Video: DSPORTS)
Gol de Raphinha para el 2-0 del Barcelona vs. Real Betis. (Video: DSPORTS)

volvió a aparecer en un momento clave y marcó un gol tras aprovechar un regalo en la salida del Real Betis. El equipo verdiblanco intentó jugar desde el fondo, pero un error en defensa terminó dejando el balón servido para el atacante brasileño. Con gran inteligencia, el extremo del Barcelona anticipó la jugada, robó la pelota y quedó mano a mano frente al arquero. Sin dudarlo, definió con precisión para aumentar la ventaja azulgrana y firmar el 2-0 del .

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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