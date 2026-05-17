Golazo de Raphinha para el 1-0 del Barcelona vs. Real Betis. (Video: DSPORTS)
Golazo de Raphinha para el 1-0 del Barcelona vs. Real Betis. (Video: DSPORTS)

El delantero brasileño anota un golazo de tiro libre para el 1-0 del Barcelona vs. Real Betis en el Spotify Camp Nou.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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