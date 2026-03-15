Gol de Raphinha para el 1-0 del Barcelona vs. Sevilla. (Video: ESPN)
Gol de Raphinha para el 1-0 del Barcelona vs. Sevilla. (Video: ESPN)

Después de la goleada por 4-1 del Real Madrid sobre el Elche, amaneció con la obligación de sumar puntos en el Spotify Camp Nou para sostener su ventaja en la tabla de posiciones. En ese sentido, el penal cometido por Djibril Sow sobre João Cancelo terminó siendo más que decisivo para que los culés abriesen la cuenta frente al : , con la determinación de siempre, no dudó y le picó la pena máxima al portero griego Odysseas Vlachodimos (9′). Pero lo del brasileño no quedó ahí, pues nuevamente Cancelo provocó otro penal instantes después, con una infracción de Sow tras una mano dentro del área. Así pues, el exjugador del Leeds United volvió a canjearlo por gol para el 2-0 a los 21′.

Gol de Raphinha para el 2-0:

Gol de Raphinha para el 2-0 del Barcelona vs. Sevilla. (Video: ESPN)
Gol de Raphinha para el 2-0 del Barcelona vs. Sevilla. (Video: ESPN)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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