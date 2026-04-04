Gol de Manu Morlanes par el 1-0 del Mallorca vs. Real Madrid. (Video: DSports / Foto: Getty Images)
Gol de Manu Morlanes par el 1-0 del Mallorca vs. Real Madrid. (Video: DSports / Foto: Getty Images)

Si bien el estaba siendo superior en el Estadio de Son Moix, incluso con los méritos para ponerse adelante en el marcador, el dio el primer golpe a los 46′. En un mal retroceso de la zaga merengue, facilitando el desborde de Pablo Maffeo por la banda derecha, Manu Morlanes apareció como un fantasma dentro del área y no fue detectado por sus marcadores. Esto, a su vez, descolocó la intervención de Antonio Rüdiger, que quedó enganchado y permitió que el volante de 27 años pise el área sin oposición, definiendo de derecha ante la inútil reacción de Andriy Lunin. ¿Los de Álvaro Arbeloa reaccionarán a tiempo para conseguir la remontada?

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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