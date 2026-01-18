Gol de Mikel Oyarzabal para el 1-0 del Real Sociedad vs Barcelona. (Video: ESPN)
Se impone en su casa el , después de que el intentara marcar la ventaja desde el inicio del partido. A pesar de que incluso supieron golpear las redes, fue el arbitraje lo que les impidió ponerse adelante en el marcador. Sin embargo, quien si pudo celebrar el grito de gol completo fue el equipo local, gracias a una contra rápida que terminó con Kubo acelerando por la banda derecha. Pese a que no encontró espacio para meterse al área, soltó el balón hacia Gómez quien se proyectó en la línea limitrofe del área. Fue él quien hizo un cambio de banda hacia Mikel Oyarzabal que de volea agarró el balón y la metió a la portería de Joan García.

