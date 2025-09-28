Gol de Robert Lewandowski tras jugadón de Lamine Yamal. (Video: ESPN)
Gol de Robert Lewandowski tras jugadón de Lamine Yamal. (Video: ESPN)

Con el 1-1 en el marcador y la necesidad de ganar para ponerse en la cima de la tabla de posiciones de –aprovechando la derrota del Real Madrid en el derbi–, Hansi Flick sacó del descanso a y lo mandó al ruedo a los 58′ por el sueco Roony Bardghji. El español de 18 años, que el pasado lunes de llevó el Trofeo Kopa y quedó segundo en la clasificación para el Balón de Oro que terminó ganando Ousmane Dembélé, volvió a la acción después de algunas semanas atravesando problemas físicos. Así pues, no tardó mucho en hacerse sentir en el campo de juego: luego de recibir el balón en la zona donde más le gusta, sacó a pasear a Sergio Gómez a punta de velocidad y con un sutil toque de derecha asistió a para el 2-1 sobre la Real Sociedad. Esta acción dejó un claro mensaje entre líneas: Lamine está de vuelta. ¡Que se cuiden los zagueros!

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.

TAGS RELACIONADOS