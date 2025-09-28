Con el 1-1 en el marcador y la necesidad de ganar para ponerse en la cima de la tabla de posiciones de LaLiga –aprovechando la derrota del Real Madrid en el derbi–, Hansi Flick sacó del descanso a Lamine Yamal y lo mandó al ruedo a los 58′ por el sueco Roony Bardghji. El español de 18 años, que el pasado lunes de llevó el Trofeo Kopa y quedó segundo en la clasificación para el Balón de Oro que terminó ganando Ousmane Dembélé, volvió a la acción después de algunas semanas atravesando problemas físicos. Así pues, no tardó mucho en hacerse sentir en el campo de juego: luego de recibir el balón en la zona donde más le gusta, sacó a pasear a Sergio Gómez a punta de velocidad y con un sutil toque de derecha asistió a Robert Lewandowski para el 2-1 sobre la Real Sociedad. Esta acción dejó un claro mensaje entre líneas: Lamine está de vuelta. ¡Que se cuiden los zagueros!