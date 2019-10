¡El arma secreta de Zidane! El golazo de Rodrygo Goes tras genial combinación Marcelo+Benzema ante Leganés

Rodrygo Goes se convirtió en el hombre de confianza de Zidane en las últimas semana y en el Real Madrid vs. Leganés no ha sido la excepción. El brasileño es una de las armas de ataque más importantes y pudo anotar el 1-0 del partido en el Santiago Bernabéu por LaLiga Santander.

A los 7 minutos de juego, el centro desde la izquierda de Marcelo , quien tiró el centro buscando a Karim Benzema. El francés en lugar de acomodarse, jugó en primera para Rodrygo Goes, quien solo tuvo que colocar el pie y celebrar la apertura del marcador en la 'Casa Blanca'.

El gol de Rodrygo Goes en el Real Madrid vs. Leganés. (DirecTV)

Zidane intenta centrarse solo en lo deportivo, aunque en su comparecencia solo fue preguntado por la situación de Gareth Bale. Los días sin competir por el aplazamiento del clásico le han servido para recuperar jugadores como Luka Modric o Lucas Vázquez. Pero sigue sin poder contar por lesión con Nacho y Marco Asensio, y es baja para este encuentro James Rodríguez tras su paternidad.



El Leganés trae a la cabeza de Zizou uno de sus peores recuerdos como entrenador. La gran decepción que sufrió en Copa del Rey el 24 de enero de 2018, el día que comenzó a pensar que su discurso estaba agotado en el vestuario y a sus jugadores les faltaba hambre de éxito. Habían vencido en Butarque por la mínima y el 1-2 del Santiago Bernabéu volteaba la eliminatoria y provocaba una eliminación sonora en cuartos de final del Real Madrid.

