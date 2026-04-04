El fútbol es un deporte hermoso, pues se vive con la espera de un pedazo de esperanza para recobrar la fe justo en el momento menos pensando. Éder Militão había marcado el 1-1 para el Real Madrid y el Mallorca, que estaba aguantando el 1-0, saboreaba la amargura de ceder un triunfo valiosísimo en casa. Sin embargo, la historia nos tenía preparado un desenlace espectacular con Vedat Muriqi como protagonista principal. Sí, el mismo que en la fecha pasada había fallado el penal que le hubiera dado el empate al Mallorca ante el Elche. Esta vez, siguiendo la jugada desde su campo, el atacante de 31 años apareció en el área para, luego de meter un genial control orientado, definir con categoría para poner el 2-1 definitivo a favor de los dirigidos por Martín Demichelis. Muriqi, más allá de festejar, rompió en llanto: este gol no solo le servía como redención por el penal fallado hace una jornada, sino también le servía a los suyos para salir de la zona de descenso. Esto es fútbol a flor de piel. Te da y te quita, pero se disfruta mejor cuando hay una revancha de por medio.