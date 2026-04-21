Gol de Vinicius Jr. puso el 2-0 del Real Madrid vs Alavés de LaLiga. (Video: ESPN)
Gol de Vinicius Jr. puso el 2-0 del Real Madrid vs Alavés de LaLiga. (Video: ESPN)

aseguró la tranquilidad en el Santiago Bernabéu al firmar el segundo tanto de la tarde con un potente disparo desde lejos. El gol llegó en el momento justo para desactivar cualquier intento de reacción del Alavés y devolver la calma a un estadio tenso. Sin embargo, el impacto emocional fue mayor que el causado por el mismo gol; el ‘7’ madridista sorprendió al festejar muy raudamente con un pedido de perdón hacia la afición. Con este movimiento, el extremo buscó pasar página y redimirse ante su público luego de una campaña liguera irregular y la reciente eliminación de la Champions League.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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