Gol de Vinícius Júnior para el 1-1 del Real Madrid vs. Osasuna. (Video: DSports / Foto: Getty Images)
En el minuto 72, Vinícius Júnior empató el partido (1-1) para el Real Madrid ante Osasuna con un remate con la derecha desde muy cerca tras una jugada dentro del área.

