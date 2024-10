No es novedad que los futbolistas más importantes de un equipo aparezcan en los momentos más complicados y el partido de Real Madrid vs. Celta no mostró la excepción a esta situación típica en el deporte rey. A los 65′, Luka Modric tomó la posesión del balón muy cerca del mediocampo y encontró un espacio para lanzarlo hacia el área rival, encontrando a Vinicius Junior, quien definió sin problemas frente al portero para poner el segundo de los ‘merengues’ en esta contienda.

El estadio Municipal de Balaidos comenzó a ser una presión para Real Madrid en los primeros minutos, pero Kylian Mbappé abrió el marcador a los 19′, con un potente derechazo. Esta ventaja siguió hasta el complemento y fue así que Celta reaccionó con un gol de Williot Swedberg a los 50′. De esta manera, el empate obligó a ambos a salir por la victoria.

No pasó mucho tiempo para que aparezcan los ‘genios’ de Real Madrid y Luka Modric hizo valer su experiencia para lanzar un magistral pase entre los defensas. El balón llegó a los pies de Vinicius quien estaba insertado en el área y, con un ligero regate al portero rival, cruzó el esférico para marcar el 2-1 que sería decisivo.

Sí, el jugador brasileño volvió a ser uno de los hombres claves para Carlo Ancelotti y esta vez lo alcanzó superando a los defensas, evitando caer también en posición adelantada. Por otro lado, el volante croata sigue vigente, demostrando que sus años en la profesión lo respaldan.





Real Madrid vs. Celta de Vigo: lo que se les viene

Después de este partido, los retos para la escuadra de Carlo Ancelotti no terminan, ya que el martes 22 de octubre jugarán contra el Borussia Dortmund en el Estadio Santiago Bernabéu. Este duelo correspondiente a la fecha 3 de Champions League se disputará a las 2:00 p.m. (hora de Perú), con transmisión en ESPN y Disney+ para América Latina. Recuerda que en Depor podrás encontrar toda la información de este partido y, asimismo, del fútbol mundial.

Por su parte, el Celta de Vigo tendrá que enfrentar a LEganés el domingo 27 de octubre en el Estadio Municipal Butarque. Este encuentro comenzará a las 8:00 a.m (hora de Perú), con transmisión en ESPN y Disney+ para América Latina. En Depor podrás encontrar toda la información de este duelo.





