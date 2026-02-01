El partido en el Estadio Santiago Bernabéu comenzó con mucha tensión para Vinícius Júnior, pues, tal como venía sucediendo en encuentros anteriores, la hinchada en las gradas no paraba de pitarlo cada vez que recibía el balón o encaraba hacia adelante. La relación entre el brasileño y los fanáticos merengues no pasa por su mejor momento y eso volvió a evidenciarse este domingo en el Real Madrid vs. Rayo Vallecano. Sin embargo, ‘Vini’ no se inmutó y se dedicó a jugar, esperando que su inventiva responda por él. Así pues, a los 15′, luego de recibir en el borde del área, el delantero hizo de las suyas frente a sus marcadores y, cuando tuvo el espacio suficiente para rematar, sacó un disparo colocado imposible para el portero Augusto Batalla. Con esto, Vinícius no solo respondió a sus críticos, sino también cortó una racha de 13 partidos sin marcar en LaLiga, ya que no lo hacía desde octubre cuando le anotó al Villarreal.