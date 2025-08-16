Gol polémico de Ferrán Torres en Barcelona vs. Mallorca. (Video: ESPN)
Gol polémico de Ferrán Torres en Barcelona vs. Mallorca. (Video: ESPN)

Con dominio total de , los catalanes impusieron su juego desde los primeros minutos. Bajo la dirección técnica de Hansi Flick, buscaron imponer nuevamente su juego. A los 7′, . Fue así que los ataques continuaron y, a los 23′, surgió una polémica. Antonio Raíllo quedó derribado en el área, tras un pelotazo en la cabeza; sin embargo, el árbitro Munuera Montero decidió no cobrar falta o parar el juego. Con el balón en los pies, disparó al arco y marcó el segundo. A pesar de los constantes reclamos, el juez decidió que el gol fue válido, dejando un sabor amargo en el estadio San Moix, en el inicio de LaLiga.

SOBRE EL AUTOR

Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.

TAGS RELACIONADOS