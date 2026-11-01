Gol de Yan Diomandé para el 3-0 del Real Madrid vs. Racing. (Video: DIRECTV / Foto: Getty Images)
Gol de Yan Diomandé para el 3-0 del Real Madrid vs. Racing. (Video: DIRECTV / Foto: Getty Images)

se sumó a la fiesta del con un potente remate desde fuera del área que terminó en el fondo de la red para el 3-0 ante Racing de Santander. El delantero marfileño sorprendió a Aguirrezabala con un disparo que se coló en el ángulo. Así, el equipo dirigido por José Mourinho amplió su ventaja en El Sardinero por la fecha 11 de .

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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