Gol de Jonathan David para el 2-0 del Atlético Madrid vs. Real Madrid. (Video: ESPN)
Gol de Jonathan David para el 2-0 del Atlético Madrid vs. Real Madrid. (Video: ESPN)

hace un gran partido en el derbi ante Real Madrid y anota dos goles en solo seis minutos. El primer tanto llegó de penal por parte de , tras una falta de Huijsen sobre Simeone. El español definió desde los doce pasos para abrir el marcador. Luego, para el 2-0, apareció , quien recibió la asistencia de Giuliano Simeone tras una gran jugada de Kang-in Lee. De esta manera, el conjunto colchonero amplió su ventaja y se pone arriba en el derbi madrileño.

Gol de Alejandro Grimaldo para el 3-0 del Atlético Madrid vs. Real Madrid:

Gol de Grimaldo para el 1-0 del Atlético Madrid vs. Real Madrid. (Video: ESPN)
Gol de Grimaldo para el 1-0 del Atlético Madrid vs. Real Madrid. (Video: ESPN)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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