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¡Lamine Yamal de tres dedos! Pase de lujo para el gol de Ferran Torres en el 2-0 del Barcelona
No contento con haber sido clave para el 1-0 de Ferran Torres, Lamine Yamal volvió a aparecer en el Barcelona aumentar la ventaja sobre el Espanyol. Nuevamente partiendo desde la derecha, el crack azulgrana volvió a ejecutar su ya clásico pase de tres dedos para dejar solo al mismo Ferran ante Marko Dmitrović. Con el contexto favorable y el espacio suficiente para sorprender al portero visitante, el delantero culé solo tuvo que darle un sutil toque a la pelota para confirmar el 2-0 en el Spotify Camp Nou. Lamine Yamal sigue confirmando que es el futbolista más talentoso del Barça –junto a Pedri, claro– y, en su partido 100 por LaLiga, completó su doblete de asistencias.
Gol de Ferran Torres para el 1-0:
Gol de Ferran Torres tras asistencia de Lamine Yamal, para el 1-0 del Barcelona vs. Espanyol. (Video: DSports)
Gol de Ferran Torres para el 2-0:
Gol de Ferran Torres tras asistencia de Lamine Yamal, para el 2-0 del Barcelona vs. Espanyol. (Video: DSports) SOBRE EL AUTOR
Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.