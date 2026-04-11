Gol de Ferran Torres tras asistencia de Lamine Yamal, para el 2-0 del Barcelona vs. Espanyol. (Video: DSports)
Gol de Ferran Torres tras asistencia de Lamine Yamal, para el 2-0 del Barcelona vs. Espanyol. (Video: DSports)

No contento con haber sido clave para el 1-0 de , volvió a aparecer en el aumentar la ventaja sobre el . Nuevamente partiendo desde la derecha, el crack azulgrana volvió a ejecutar su ya clásico pase de tres dedos para dejar solo al mismo Ferran ante Marko Dmitrović. Con el contexto favorable y el espacio suficiente para sorprender al portero visitante, el delantero culé solo tuvo que darle un sutil toque a la pelota para confirmar el 2-0 en el Spotify Camp Nou. Lamine Yamal sigue confirmando que es el futbolista más talentoso del Barça –junto a Pedri, claro– y, en su partido 100 por LaLiga, completó su doblete de asistencias.

Gol de Ferran Torres para el 1-0:

Gol de Ferran Torres tras asistencia de Lamine Yamal, para el 1-0 del Barcelona vs. Espanyol. (Video: DSports)
Gol de Ferran Torres tras asistencia de Lamine Yamal, para el 1-0 del Barcelona vs. Espanyol. (Video: DSports)

Gol de Ferran Torres para el 2-0:

Gol de Ferran Torres tras asistencia de Lamine Yamal, para el 2-0 del Barcelona vs. Espanyol. (Video: DSports)
Gol de Ferran Torres tras asistencia de Lamine Yamal, para el 2-0 del Barcelona vs. Espanyol. (Video: DSports)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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