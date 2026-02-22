Golazo de Fermín López para el 3-0 del Barcelona vs. Levante por LaLiga | VIDEO: ESPN
Golazo de Fermín López para el 3-0 del Barcelona vs. Levante por LaLiga | VIDEO: ESPN

A los 81 minutos apareció Fermín López con una maravillosa anotación que dejó sin opciones al portero del Levante. El delantero azulgrana probó suerte desde larga distancia con un potente remate que chocó en el palo y terminó en gol.

Nota en desarrollo

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

