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¡Lamine Yamal no lo puede creer! Golazos de Buchanan y Oluwaseyi para el 2-0 del Villarreal vs. Barcelona
El Barcelona empezó el partido frente al Villarreal con las revoluciones más bajas de lo acostumbrado, provocando un escenario en donde el conjunto visitante no desaprovechó la oportunidad para ponerse en ventaja rápidamente. Primero a los 5′, Tajon Buchanan aprovechó un error de Fermín López en salida y sacó un zapatazo inatajable para decretar el primero del encuentro. Cuando parecía que el cuadro culé no iba a tardar en reaccionar, Tani Oluwaseyi dio el segundo golpe dos minutos más tarde, apareciendo por izquierda para ejecutar otro sablazo imposible para Joan García. ¡2-0 en contra para los de Hansi Flick en menos de 10 minutos!
Gol de Tajon Buchanan para el 1-0:
Gol de Tajon Buchanan para el 1-0 del Villarreal vs. Barcelona. (Video: DSports)
Gol de Tani Oluwaseyi para el 2-0:
Gol de Tani Oluwaseyi para el 2-0 del Villarreal vs. Barcelona. (Video: DSports) SOBRE EL AUTOR
Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.