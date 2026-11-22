Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Parece que estás usando una extensión o un antivirus para bloquear anuncios. Dependemos de la publicidad para mantener nuestra web.
¿Cuál de estas extensiones tienes?
Adblock
Adblock Plus
uBlock Origin
...Otro
1. Haz clic en el ícono de AdBlock, situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Selecciona No ejecutar en páginas de este sitio web.
3. En el cuadro de diálogo No ejecutar AdBlock en…, selecciona Excluir. El icono de AdBlock cambiará a un puño con el pulgar levantado
1. Haz clic en el ícono de AdBlock Plus, situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activaciónde modo que se deslice hacia la izquierda.
3. Haz clic en el botón Actualizar
1. Haz clic en el ícono de uBlock Origin, situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación.Se pondrá en gris, lo que indica Que ya no se bloquearán los anuncios de ese sitio web.
3. Haz clic en el botón Actualizar.
1. Haz clic en el ícono de la extensión del bloqueador de anuncios instalada en tu navegador. Generalmente, se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla. Es posible que tengas más de un bloqueador de anuncios instalado.
2. Sigue las instrucciones para inhabilitar el bloqueador de anuncios en el sitio web que estés viendo. Es posible que tengas que seleccionar una opción en un menú o hacer clic en un botón.
3. Actualiza la página siguiendo las indicaciones o haciendo clic en el botón actualizar o volver a cargar de tu navegador.
¡Reacción culé! Goles de Gerard Martín y Fermín López para el 2-2 del Barcelona vs. Villarreal
Después de un primer tiempo en donde fueron sorprendidos por la rebeldía del Villarreal, Barcelona salió al complemento con la predisposición de cambiar la historia lo más rápido posible para tentar la remontada, luego de arrancar perdiendo por 2-0. Así pues, loe futbolistas más talentosos del equipo empezaron a activarse. El primero fue Pedri, quien sacó un centro preciso a los 57′ para que Gerard Martín aparezca en el área y decrete el descuento. Minutos más tarde, a los 61′, Fermín López recibió una asistencia de Lamine Yamal para poner el 2-2. Con muchos minutos por delante, todo está servido para que los de Hansi Flick rescaten el triunfo en casa.
Gol de Gerard Martín para el 1-2:
Gol de Gerard Martín para el descuento del Barcelona vs. Villarreal. (Video: DSports)
Gol de Fermín López para el 2-2:
Gol de Fermín López para el 2-2 del Barcelona vs. Villarreal. (Video: DSports) SOBRE EL AUTOR
Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.