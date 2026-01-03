Gol de Lewandowski para el 2-0 de Barcelona vs Espanyol. (Video: BEIN Sports)
En los últimos minutos del partido, Barcelona venció a Espanyol en condición de visitante. El clásico de Cataluña se mostró cerrado durante todo el partido, pero el peso de la plantilla de los azulgranas influyó en el resultado final.

Noticia en desarrollo...

