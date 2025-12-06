Cuando parecía que el gol de Antony a los 6’ sería un trago difícil de digerir para el Barcelona, sobre todo porque nuevamente dejó mucho que desear defensivamente, hubo una reacción inmediata que tomó por sorpresa el Real Betis en el Estadio de La Cartuja. La remontada de los azulgranas comenzó con el primer tanto de Ferran Torres, quien apareció en el área a los 11’ para firmar el 1-1 parcial después de capturar un centro de Jules Koundé. Instantes después, a los 13’, la fórmula se volvió a repetir pero con el centro de Roony Bardghji: el sueco centro en la zona roja de los locales y, tirando una tijera, Ferran aumentó la cuenta para el 2-1. ¿La cosa quedó ahí? Pues no. El mismo Roony, totalmente desatado y desenfrenado por el partidazo que venía haciendo, sacó un derechazo inatajable tras internarse en el área, anotando así su primer gol con la camiseta culé. ¡Golazo! Para terminar con este contundente 4-1, Ferran Torres nuevamente se hizo presente, aunque esta vez con un poco de fortuna. Nada de eso importaba; era su ‘hat-trick’.