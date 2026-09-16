Doblete de Joao Cancelo para el 3-0 del Barcelona vs. Racing. (Video: ESPN)
Doblete de Joao Cancelo para el 3-0 del Barcelona vs. Racing. (Video: ESPN)

, sin dudas, pasa por uno de sus mejores momentos de la temporada y demuestra su poderío ofensivo en cada partido de LaLiga. Esta vez, y fueron los encargados de adelantar al equipo dirigido por Hansi Flick ante Racing de Santander. El portugués sorprendió con dos golazos de larga distancia, mostrando toda su calidad para aumentar la ventaja. Por su parte, el brasileño apareció desde el punto penal para marcar el tercer tanto del conjunto azulgrana. Así, Barcelona encamina una nueva goleada y mantiene su contundencia ofensiva.

Gol de Joao Cancelo para el 1-0 del Barcelona:

Gol de Joao Cancelo para el 1-0 del Barcelona. (Video: ESPN)
Gol de Joao Cancelo para el 1-0 del Barcelona. (Video: ESPN)

Gol de Raphinha para el 2-0 del Barcelona vs. Racing:

Gol de Raphinha para el 2-0 del Barcelona. (Video: ESPN)
Gol de Raphinha para el 2-0 del Barcelona. (Video: ESPN)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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