Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Parece que estás usando una extensión o un antivirus para bloquear anuncios. Dependemos de la publicidad para mantener nuestra web.
¿Cuál de estas extensiones tienes?
Adblock
Adblock Plus
uBlock Origin
...Otro
1. Haz clic en el ícono de AdBlock , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Selecciona No ejecutar en páginas de este sitio web.
3. En el cuadro de diálogo No ejecutar AdBlock en…, selecciona Excluir. El icono de AdBlock cambiará a un puño con el pulgar levantado
1. Haz clic en el ícono de AdBlock Plus , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación de modo que se deslice hacia la izquierda.
3. Haz clic en el botón Actualizar
1. Haz clic en el ícono de uBlock Origin , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación. Se pondrá en gris, lo que indica Que ya no se bloquearán los anuncios de ese sitio web.
3. Haz clic en el botón Actualizar.
1. Haz clic en el ícono de la extensión del bloqueador de anuncios instalada en tu navegador. Generalmente, se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla. Es posible que tengas más de un bloqueador de anuncios instalado.
2. Sigue las instrucciones para inhabilitar el bloqueador de anuncios en el sitio web que estés viendo. Es posible que tengas que seleccionar una opción en un menú o hacer clic en un botón.
3. Actualiza la página siguiendo las indicaciones o haciendo clic en el botón actualizar o volver a cargar de tu navegador.
¡Intratable en el área! Goles de Kylian Mbappé para el 4-1 del Real Madrid vs Levante
¡Intratable en el área! Goles de Kylian Mbappé para el 4-1 del Real Madrid vs Levante
Buscando ganar el protagonismo que no consiguió en el primer tiempo, el delantero francés logró marcar un penal con un pinchazo al medio e instantes después meterse de lleno al área para ganarle el mano a mano al portero y poner su doblete.
De penal, gol de Kylian Mbappé para el 3-1 del Real Madrid vs Levante. (Video: ESPN)
Un delantero que vive de goles nunca se cansa de anotar. Eso le pasa a Kylian Mbappé que, incluso siendo ya el goleador del torneo, no dejó que solo Vinicius y Mastantuono fueran los protagonistas de la noche en Valencia, si no que también quiso marcar sus goles con el Real Madrid. En primera instancia una falta que le cometieron dentro del área hizo que termine con un penal a su favor, que definió con un pinchazo al medio del arco ante la poca reacción del portero. No pasó mucho tiempo de la primera celebración para que encontrara otra oportunidad de meterse a la zona de peligro y ganar un mano a mano con Mathew Ryan, pudiendo darle un pequeño golpe al esférico para poder poner el 4-1.
Doblete de Kylian Mbappé para el 4-1:
Doblete de Kylian Mbappé puso el 4-1 del Real Madrid vs Levante. (Video: ESPN)
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.