De penal, gol de Kylian Mbappé para el 3-1 del Real Madrid vs Levante. (Video: ESPN)
De penal, gol de Kylian Mbappé para el 3-1 del Real Madrid vs Levante. (Video: ESPN)

Un delantero que vive de goles nunca se cansa de anotar. Eso le pasa a Kylian Mbappé que, incluso siendo ya el goleador del torneo, no dejó que solo y fueran los protagonistas de la noche en Valencia, si no que también quiso marcar sus goles con el . En primera instancia una falta que le cometieron dentro del área hizo que termine con un penal a su favor, que definió con un pinchazo al medio del arco ante la poca reacción del portero. No pasó mucho tiempo de la primera celebración para que encontrara otra oportunidad de meterse a la zona de peligro y ganar un mano a mano con Mathew Ryan, pudiendo darle un pequeño golpe al esférico para poder poner el 4-1.

Doblete de Kylian Mbappé para el 4-1:

Doblete de Kylian Mbappé puso el 4-1 del Real Madrid vs Levante. (Video: ESPN)
Doblete de Kylian Mbappé puso el 4-1 del Real Madrid vs Levante. (Video: ESPN)

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

TAGS RELACIONADOS