Gol de Jude Bellingham para el 2-0 del Real Madrid vs. Racing. (Video: DIRECTV / Foto: Getty Images)
Gol de Jude Bellingham para el 2-0 del Real Madrid vs. Racing. (Video: DIRECTV / Foto: Getty Images)

amplió su ventaja ante Racing de Santander con los goles de y , quienes se hicieron presentes en el marcador para poner el 2-0. El conjunto merengue aprovechó sus oportunidades y tomó el control del encuentro por la fecha 11 de LaLiga.

Gol de Kylian Mbappé para el 1-0 del Real Madrid vs. Racing:

Gol de Kylian Mbappé para el 1-0 del Real Madrid vs. Racing. (Video: DIRECTV / Foto: Getty Images)
Gol de Kylian Mbappé para el 1-0 del Real Madrid vs. Racing. (Video: DIRECTV / Foto: Getty Images)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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