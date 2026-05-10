GOL Ferrán Torres, Barcelona 2-0 Real Madrid (Video: DGO)
GOL Ferrán Torres, Barcelona 2-0 Real Madrid (Video: DGO)

busca el título de LaLiga nada más y nada menos que ante su clásico rival, el . El primer tanto llegó tras un tiro libre de Marcus Rashford, que clavó el balón en el ángulo derecho de Courtois, quien poco pudo hacer para evitar el gol. El segundo tanto llegó luego de una gran asistencia de taco de Dani Olmo, quien encontró a Ferran Torres. El delantero abrió el balón hacia la derecha y definió con un golazo para que Barcelona se coloque 2-0 en el marcador y empiece a saborear el título de LaLiga 2025-26.

Gol de Marcus Rashford para el 1-0 del Barcelona vs. Real Madrid:

GOL Marcush Rashford, Barcelona 1-0 Real Madrid (Video: DGO)
GOL Marcush Rashford, Barcelona 1-0 Real Madrid (Video: DGO)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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