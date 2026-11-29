Raphinha fue el gran protagonista de la goleada del Barcelona ante Deportivo La Coruña. Después de marcar el 3-1 tras una asistencia de Lamine Yamal, el brasileño volvió a aparecer en los minutos finales para ampliar la diferencia y completar una actuación memorable. A los 83 minutos, el atacante cogió un rebote dentro del área y sacó un remate de derecha que terminó junto al poste izquierdo de Leo Román, estableciendo el 4-1 y dejando prácticamente sentenciado el compromiso. Pero todavía había tiempo para una celebración más: en el minuto 90+1, Lamine Yamal volvió a aparecer por el sector ofensivo y le entregó una asistencia precisa para que su compañero, ubicado muy cerca del arco, definiera de zurda y sellara el 5-1 definitivo. De esta manera, Raphinha completó su ‘hat-trick’ en Riazor y se llevó todos los aplausos en una tarde redonda para los azulgranas.
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