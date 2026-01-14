Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
¡La gran sorpresa de la Copa! Goles de Jefté para el 3-2 de Albacete vs. Real Madrid
Todo el Estadio Carlos Belmonte de Albacete se vino abajo con los goles de Jefté (82’ y 90+4′) quien aprovechó la desesperación del Real Madrid para convertirle dos goles en menos de días minutos y de esta forma darle el pase a los cuartos de final de la Copa del Rey al Albacete.
Doblete de Jefté Betancor para el 3-2 de Albacete vs Real Madrid. (Video: América TV)
Real Madrid es sorprendido por el Albacete Balompié en la Copa del Rey. El equipo de segunda división logró que todo el Estadio Carlos Belmonte se viniera abajo con el doblete de Jefté (82′ y 90+4′) quien le dio la victoria sobre el siempre poderoso Real Madrid. De esta forma, el equipo de Albacete avanza a los cuartos de final, dejando en el camino al ‘Rey de Europa’, quien tiene una semana para el olvido, perdió la final de la Supercopa ante el Barcelona y ahora quedó eliminado por un equipo de segunda división de España.
Segundo gol del Jefté para el 3-2 del Albacete vs. Real Madrid
Gol de Jefté Betancor para el 2-1 de Albacete vs Real Madrid. (Video: Movistar Deportes) SOBRE EL AUTOR
Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.