Doblete de Jefté Betancor para el 3-2 de Albacete vs Real Madrid. (Video: América TV)
es sorprendido por el en la . El equipo de segunda división logró que todo el Estadio Carlos Belmonte se viniera abajo con el doblete de Jefté (82′ y 90+4′) quien le dio la victoria sobre el siempre poderoso Real Madrid. De esta forma, el equipo de Albacete avanza a los cuartos de final, dejando en el camino al ‘Rey de Europa’, quien tiene una semana para el olvido, perdió la final de la Supercopa ante el Barcelona y ahora quedó eliminado por un equipo de segunda división de España.

Segundo gol del Jefté para el 3-2 del Albacete vs. Real Madrid

Gol de Jefté Betancor para el 2-1 de Albacete vs Real Madrid. (Video: Movistar Deportes)
Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

