Golazo de Arda Guler para el 4-1 del Real Madrid vs. Elche. (Video: Dsports)
Golazo de Arda Guler para el 4-1 del Real Madrid vs. Elche. (Video: Dsports)

goleó 4-1 a Elche en el Santiago Bernabéu con goles de y . El tercer tanto llegó tras un gran centro de Brahim Díaz, que fue conectado de cabeza por Huijsen. Minutos después, tras una mala salida de la defensa merengue, Elche logró descontar con un autogol de Manuel Ángel para el 3-1 parcial. Sin embargo, antes de los 90 minutos, Güler sentenció la goleada con un golazo desde tres cuartos de cancha al aprovechar que el portero rival estaba adelantado, sellando así el 4-1 definitivo para el conjunto blanco.

Gol de Dean Hujisen para anota el 3-0 del Real Madrid:

Dean Huijsen anota el 3-0 del Real Madrid vs. Elche. (Video: Dsports)
Dean Huijsen anota el 3-0 del Real Madrid vs. Elche. (Video: Dsports)

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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