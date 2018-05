Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid , insistió este miércoles que su club no quiere negociar por Antoine Griezmann , remarcó que es jugador del equipo rojiblanco "y punto", y declaró que ha transmitido a la plantilla que está "convencido" de que van a ganar la final de la Liga Europa.



"Griezmann es un jugador del Atlético de Madrid y punto", repitió en dos ocasiones el máximo dirigente de la entidad madrileña en el hotel de concentración del equipo en Lyon, a horas de disputar la final del torneo continental frente al Marsella en el Parc OL.



"El Barcelona, si está interesado en un jugador, lo normal es que se dirija a nosotros y a mí personalmente no se ha dirigido" , dijo Cerezo, que apuntó que, "si un equipo quiere un jugador y paga la cláusula, el futbolista no tiene ni ir por la oficina, pero normalmente, por caballerosidad, educación y todo, las cosas hay que hacerlas como hay que hacerlas".



"Y en este caso concreto no queremos negociar el tema de Griezmann. Griezmann es jugador del Atlético de Madrid y punto", remarcó el presidente del conjunto rojiblanco. EFE