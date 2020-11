A estas alturas ya, incluso al propio Antotine Griezmann no le deben quedar dudas de que marcharse del Atlético de Madrid rumbo al FC Barcelona no fue la mejor decisión. El delantero galo, además no encontrar su mejor sitio en el campo ni con Valverde, Setién y ahora con Koeman, ha tenido que vivir bajo la sombra de una supuesta mala relación con Lionel Messi. En esas circunstancias, el equipo ‘colchonero’ fraguó su regreso.

Así lo asegura ‘Carrusel Deportivo’ de la SER, que adelanta que desde las oficinas del Wanda Metropolitano no solo idearon, sino que presentaron un plan para tener de nuevo al ‘Principito’ en sus filas y bajo las órdenes de Simeone antes del inicio de esta temporada. Un plan de que incluía a Mario Hermoso, Lemar y Morata a cambio del delantero francés.

El ‘Atleti’, según dicho medio, presentó esta oferta a modo de ‘trueque’, en la que incluyó a esos tres jugadores para recuperar a Griezmann. Sin embargo, el Barcelona no aceptó el mismo debido a que Bartomeu declaró al jugador intransferible.

Los números

En su última temporada como rojiblanco (2018-19), Antoine Griezmann anotó 21 goles en 47 partidos que jugó, consiguiendo así un promedio de 0,45 goles por partido. Cifras muy lejanas como azulgrana.

La temporada pasada, por ejemplo, habiendo jugado el mismo número de partidos, marcó tan solo 14 goles, lo que supuso 0,30 goles por partido de promedio.

Mientras que en lo que va de esta temporada, Griezmann ha disputado nueve encuentros, en los que ha anotado dos goles y repartido una asistencia, lo que le otorga un promedio de goles de 0,22 goles por partido por el momento.

Exagente se retractó

Once días después de ‘encender la pradera’ con sus palabras, Olhats decidió ponerle punto final al asunto pidiendo perdón y retractándose en una carta abierta enviada al Diario Marca.

“En primer lugar quiero dejar muy claro que Antoine Griezmann nunca me informó de este tema”, expresó el ex consejero del azulgrana.

“Los comentarios que hice en ‘France Football’ vienen por una situación argumentada por muchos medios durante la pasada temporada. Entiendo que mis comentarios son subjetivos y que incluso podría estar equivocado. De ellos yo soy el único responsable”, agregó.

