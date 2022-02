Pierre-Emerick Aubameyang fichó por el Barcelona en el último mercado de invierno proveniente del Arsenal. Desde que llegó, el delantero gabonés viene destacando en el equipo que dirige Xavi Hernández. Incluso consiguió marcar un hat-trick en el último duelo ante el Valencia por LaLiga Santander.

En entrevista con Mundo Deportivo, Aubameyang fue consultado por sus primeras sensaciones como jugador azulgrana, lo que significó su triplete y respecto a la posible llegada de Erling Haaland que, en la actualidad, es jugador del Borussia Dortmund.

El delantero de 32 años jugó en el equipo alemán donde milita Haaland, motivo por el que sostuvo que amigos del club le indican que el noruego “es un jugador que quiere ganar, que quiere competir mucho. Yo pienso que es un crack, que hace muchos goles para su edad, es increíble. Es uno de los mejores”.

El medio de comunicación español le consultó por cómo tomaría la opción de que llegue Haaland y el interés del Barca. “Yo soy un tipo muy positivo, es buena la competencia y más para un club como el Barça. El Barça necesita a los mejores del mundo, así que si llega, muy bien, vamos a competir”, indicó Aubameyang, que también admitió que lo considera unos de los mejores del mundo en su posición.

Respecto a su hat-trick

‘Auba’ contó que se disculpó con Pedri, tras la decisión arbitral de darle el cuarto gol del Barcelona ante el Valencia: “Ya le dije que me disculpara. Yo no pregunté por el ‘hat-trick’ pero al final el árbitro me lo dio a mí. Cuando la toqué no dije nada. Es un golazo y no quería decir nada”.





