¿Hazard será el siguiente? Jugadores históricos del Real Madrid que llevaron el dorsal '7' [FOTOS]

Conocer qué refuerzos más se sumarán esta temporada no es lo único que el hincha del Real Madrid quiere saber con relativa urgencia. También es materia de incertidumbre y hasta debate conocer los dorsales que llevarán los fichajes confirmados hasta el momento, sobre todo Eden Hazard , para quien muchos quieren el histórico '7'.



Sin embargo, ese dorsal tiene dueño, por ahora. Mariano Díaz fue quien heredó el '7' que dejó Cristiano Ronaldo la temporada pasada tras marcharse a la Juventus, y ciertamente, el hispano-dominicano no colmó las expectativas.



De hecho, entre lesiones y los cambios de entrenadores, Mariano no sumó minutos y sus actuaciones no convencieron a nadie en el Bernabéu, al punto de que el propio jugador se esté planteando salir a otro club.



Así, en el Madrid esperan ceder o vender al delantero para que su gran fichaje de la temporada, Hazard, se quede con el histórico dorsal, que a lo largo de la historia de la 'Casa Blanca' ha pasado por distintos jugadores, que repasamos a continuación.

► Lluvia de millones: el Top 15 de jugadores que más dinero movieron entre sus traspasos [FOTOS]



► Neymar en rebeldía: está será la dura sanción del PSG por no entrenarse para ir al Barcelona



► La ‘novela’ de la sanción a Lionel Messi: ¿cuándo saldría el fallo de la CONMEBOL?



► Operación salida: los diez 'no Galácticos' que Zidane no quiere ver más en el Real Madrid [FOTOS]