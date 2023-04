La novela entre Barcelona y Gündogan parece tener un rumbo fijo en la trama y el desenlace se verá a final de temporada. El centrocampista alemán ha reconocido estar en negociaciones luego de la victoria de Manchester City vs. Bayern Múnich, pero no quiso dar más detalles por el presente que vive al lado de Pep Guardiola y sus compañeros, y los torneos que aún deben de afrontar en la presente campaña. Sin embargo, su futuro parece estar en España.

“Claro, hay conversaciones en el fondo, pero no voy a entrar en detalles ahora porque no es el momento. Mi futuro aún no está decidido”, comentó en declaraciones para ‘Sky Alemania’. El contrato con City culmina en el mes de junio de 2023 y será jugador libre.

“Estoy feliz en el Manchester City y luchando por ganar títulos. Me siento muy feliz también de ser el capitán de este equipo”, agregó el futbolista de la Selección de Alemania, quien guarda respeto a los ‘Citizens’, club al cual arribó en el año 2016 desde Borussia Dortmund.

Todo cabe indicar que ambas partes ya tienen un acuerdo desde el próximo 30 de junio. Gündogan habría aceptado reducir su salario y solo cobraría el monto de 10 millones de euros por temporada. Además, su deseo de jugar por Barcelona no es un secreto.





Barcelona y el ‘Fair Play Financiero’

No es un secreto que Barcelona pasa por problemas económicos y, si desea realizar fichajes, deberá de aligerar su masa salarial. Hay nombres candidatos a dejar el club y ventas como la de Frank Kessie o Ansu Fati que también permitirían la llegada de nombres como Lionel Messi.

El caso de Gündogan es particular ya que, de llegar como jugador libre, habría pocos problemas para su inscripción. Además, la posible partida de Sergio Busquets le garantiza un lugar en el equipo titular. Los azulgranas ya piensan en la próxima temporada, donde buscan volver a su máximo nivel, siendo el pase a octavos de final de la UEFA Champions League una máxima.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.