A pocos días de la final de la UEFA Champions League contra el Borussia Dortmund, el Real Madrid no solo está enfocado en el crucial partido que se jugará en el Estadio de Wembley, sino también en el futuro incierto de uno de sus jóvenes talentos más prometedores en el mercado de pases de verano: Rodrygo Goes. El brasileño, de 23 años, ha sido el centro de atención en Valdebebas, eclipsando incluso el fervor por el enfrentamiento definitivo por la Liga de Campeones. La llegada inminente de Kylian Mbappé parece ser la razón detrás de las especulaciones sobre su posible salida del Santiago Bernabéu.

En una reciente entrevista con el canal DAZN, Rodrygo sorprendió al dejar en el aire su continuidad en el Madrid. Sus declaraciones, que parecían teñidas de nostalgia y despedida, recordaron a muchos madridistas el discurso de Cristiano Ronaldo tras ganar la Champions League contra el Liverpool en 2018, cuando anunció su partida del club luego de nueve temporadas en el club.

A la pregunta de si quería quedarse en el Madrid para siempre, Rodrygo respondió con un ambiguo “sí, bueno...”, seguido de un enigmático “todo puede pasar. Tengo contrato aquí, pero no sé”. La sorpresa aumentó cuando, al referirse a su tiempo en el club, utilizó el pasado: “Los años que he estado aquí fue un placer para mí”. Aunque trató de calmar los nervios diciendo “No, no, siempre he dicho que quiero estar en este club, pero a ver...”, el daño estaba hecho.

La entrevista, que se emitirá por completo este jueves, ha generado un torbellino de reacciones tanto dentro como fuera del club. Los aficionados, todavía sensibles por el anuncio de salida de Toni Kroos, no han podido evitar comparar la situación de Rodrygo con la de Cristiano Ronaldo. La sensación de déjà vu es inevitable y ha reavivado los temores de perder a otro talento crucial en su mejor momento.





Rodrygo Goes, en la mira de Liverpool





Lo que está claro es que Rodrygo no carecerá de pretendientes si decide partir. Media Premier League ha mostrado interés en él, con el Liverpool a la cabeza. Los clubes ingleses están dispuestos a ofrecer ofertas para hacerse con los servicios del brasileño, cuya versatilidad y habilidad en el campo son valoradas.

Por su parte, el Madrid no contempla la salida de Rodrygo. El club considera al brasileño una pieza fundamental para su proyecto a futuro y está decidido a mantenerlo en sus filas. Sin embargo, la incertidumbre sembrada por las declaraciones del jugador ha obligado al entorno de Rodrygo a reaccionar rápidamente.

El círculo cercano del jugador ha desmentido rotundamente que esté considerando dejar el club. Aseguran que sus palabras fueron malinterpretadas y que su única intención es continuar en Chamartín, donde aspira a seguir haciendo historia.





¿Cuándo y cómo llegó Rodrygo al Real Madrid?





En junio de 2018, el Real Madrid anunció que había llegado a un acuerdo con el Santos FC para el fichaje de Rodrygo, quien se uniría al club español en junio de 2019, cuando cumpliera 18 años. El traspaso se cerró en una cifra cercana a los 45 millones de euros, destacando la apuesta del Madrid por la joven promesa brasileña.

El fichaje de Rodrygo fue parte de una estrategia del Madrid para asegurar el futuro del equipo mediante la incorporación de jóvenes talentos. Junto con otros fichajes jóvenes como Vinícius Júnior, el club buscaba rejuvenecer su plantilla y mantener su competitividad en el panorama del fútbol europeo.

Su debut oficial con el primer equipo se produjo el 25 de septiembre de 2019 en un partido de La Liga contra el Osasuna, en el que marcó su primer gol apenas un minuto después de ingresar al campo. Esta actuación inicial fue un preludio de lo que estaba por venir.

Rodrygo Goes llegó al Real Madrid desde el Santos de Brasil. (Foto: AFP)

Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.





TE PUEDE INTERESAR





VIDEO RECOMENDADO





Kylian Mbappé dejará el Paris Saint-Germain al final de esta temporada para jugar fuera de Francia, según anunció oficialmente este viernes en un vídeo en redes sociales, aunque no divulgó cuál será su próximo destino. (Video: EFE)

SOBRE EL AUTOR Renato Cardenas C. Nació en Lima en 1992. Ejerció estudios de traducción y pedagogía, pero su amor por el fútbol hizo que se interesara por el periodismo deportivo. En 2013 entró al Diario Depor para cubrir el campo de las noticias internacionales y desde ese entonces ha ganado mucha experiencia en medios digitales.