El pasado lunes, Julen Lopetegui dejó de ser el entrenador del Real Madrid por los malos resultados en LaLiga Santander y, también, por caer goleado 5-1 a manos del Barcelona en Camp Nou. Uno de los primeros usó las redes como Instagram para despedirse del DT fue Mariano Díaz y seguidamente fue el turno de Toni Kroos.

El volante, ex Bayern Munich, le dedicó algunas líneas a su ex estratega. Considera el DT tiene la capacidad para dirigir al Madrid y que fueron los jugadores quienes no rindieron en el campo. Es viral.

"La mayor derrota para los jugadores es cuando el entrenador se tiene que ir. Especialmente porque es un buen técnico y tremenda persona. ¡Gracias, Julen!", fue lo que escribió Kroos en su cuenta oficial en Instagram.

El mensaje del teutón tuvo más de 450 mil 'me gusta' en cuestión de horas y miles de comentarios. El campeón del Mundial Brasil 2014 cuenta con casi 20 millones de seguidores.

Por otra parte, no se espera que Toni Kroos juegue este miércoles frente al modesto Melilla por la ida de dieciseisavos de final de la Copa del Rey.