Puras burlas: Vinicius presume de su abdomen y sus compañeros del Madrid lo 'trolean' [FOTO]

Vinicius Junior llegó al Real Madrid esta temporada para ganarlo todo. Sin embargo, el delantero brasilero, ex Flamengo, no ha tenido suerte al igual que sus compañeros ya que han quedado fuera de carrera tanto en LaLiga Santander, Copa del Rey y Champions League. Para colmo, se lesionó y en Instagram sube los progresos de su recuperación.

Como se recuerda, el joven atacante presentó una rotura de ligamentos de la articulación tibioperonea de la pierna derecha y ya ha vuelto a los trabajos en la ciudad deportiva Valdebebas. Este lunes subió una imagen a redes sociales en pleno trabajo, pero fue 'troleado' por sus compañeros merengues. Lo que le dijeron es viral.

"Listo para todo lo que viene! Ya queda poco tiempo. #HalaMadrid", fue lo que había escrito Vinicius en su cuenta oficial en Instagram con el abdomen al aire. Sergio Reguilón, Marcelo, Brahim Díaz y Karim Benzema fueron algunos de los que no perdieron el tiempo para escribirle mensajes en tono de burla.

Algunos de estos pusieron emoticones riéndose, en tanto que su compañero brasilero escribió un "no se empieza bien". No cabe duda que buen humor hay en el Madrid, pese a que ya no pelea nada para lo que resta de temporada.

De otro lado, Real Madrid se enfrenta este lunes al Leganés en el Estadio Municipal de Butarque por la jornada 32 de LaLiga Santander 2019. Los merengues esperan terminar el torneo entre los tres primeros para ganarse un puesto a la próxima edición de la Champions League.

Esto le escribieron a Vinicius Junior en su cuenta de Instagram. Esto le escribieron a Vinicius Junior en su cuenta de Instagram.

Esto le escribieron a Vinicius Junior en su cuenta de Instagram. Esto le escribieron a Vinicius Junior en su cuenta de Instagram.

Esto le escribieron a Vinicius Junior en su cuenta de Instagram. Esto le escribieron a Vinicius Junior en su cuenta de Instagram.

► Los convocados de Juventus para enfrentar al Ajax por la Champions

► Las razones por las que Pogba se iría del United rumbo al Madrid

► Periodista anuncia audios comprometedores sobre polémico Argentina 1-4 Ecuador

► "Perú tiene que aprender a valerse por sí mismo"

► Mira aquí la tabla de posiciones de LaLiga Santander