"¿Qué, qué quereís? Hijos de p#$%#!", gritó Isco a los fanáticos del Real Madrid en el Santiago Bernabéu en la caída del equipo merengue ante el CSKA Moscú por Champions League (0-3). Las imágenes rápidamente se volvieron viral y parecen injustificables, pero para Solari no todo es lo que parece.

El entrenador del Real Madrid, explicó que no le pareció que el volante insulte a la tribuna. "He visto de muy lejos. Me da la impresión de que protesta un córner o una falta, no lo sé”, explicó en conferencia de prensa.

“El foco a veces está puesto en lo anecdótico, pero el nuestro en el partido de mañana. Hay que jugar con la actitud que hemos mostrado en la mayoría de los partidos, incluyendo los que hemos perdido”, agregó.

Sobre Isco, dijo: “Es un hombre maduro, un profesional, le ha dado un montón de alegrías a este club y se las va a seguir dando. La labor más ingrata del ordenador es elegir quién tiene que jugar, quién va al banquillo y quién no se tiene que vestir"

Se sabe que Isco y Solari no tienen la mejor de las relaciones. El mal momento que vive el volante haría que tome la decisión de dejar el equipo a mitad de temporada.

“La afición se expresa. Eso es válido y respetable. Y nosotros, los jugadores, el equipo, buscamos el apoyo de la afición. Lo buscamos y lo queremos. Todas las cosas que se han conseguido en estos 115 años se han conseguido con la unidad de la afición. Y esperamos que mañana nos empujen y nos animen”, finalizó el técnico merengue.