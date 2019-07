Tiene el OK de James Rodríguez: el Atlético de Madrid, pendiente del sí del Real Madrid

James quiere vivir en Madrid y ponerse la camiseta ‘rojiblanca’ de cara a la siguiente temporada. El mediocampista colombiano – entre todas las propuestas en el mercado de fichajes de verano – considera más atractiva la del Atlético de Madrid. La ciudad, la zona de confort, la competitividad y el sueldo ofrecido por la dirigencia colchonera son razones más que atractivas para que James Rodríguez decida regresar a España y hacerle frente a un Real Madrid , que no cuenta con él desde que Zinedine Zidane se sienta en el banquillo del Bernabéu.



El Napoli aún pelea por la contratación del cafetero de cara al siguiente curso. Sin embargo, la oferta presentada desde Italia a Madrid no es suficiente para Florentino Pérez. Los italianos ofrecen 40 millones de euros por el traspaso definitivo, mientras que el Real Madrid desea – por lo menos – 10 millones de euros más para hacer caja ante todos los traspasos realizados en las últimas semanas. James es una buena moneda de cambio para los madridistas.



Pero, ¿ Real Madrid venderá a uno de sus descartados al rival de la ciudad? James Rodríguez es un futbolista con un talento natural. Cuando el colombiano la pisa, abundan las ocasiones de gol. James la toca, la pisa, la maneja y crea fútbol en cualquier cuadro en donde se encuentre. Si bien ‘Zizou’ decidió no contar con él y el Bayern Munich no ejerció su opción de compra, el ‘Cholo’ Simeone considera que James puede ser como su Ardan Turan en el Atlético.



Y así como llegó Marcos Llorente, el Real Madrid podría realizar la misma opción con una suma de dinero que le parezca seductora a Florentino. Si Llorente jugará contra sus ex compañeros, también lo haría con el seleccionado de Colombia. Allá como lo aprovechan en el Wanda Metropolitano. Buena suerte y adiós, James tiene todo listo para irse.



► Ya está: Inter de Milán tiene cerrado el fichaje de Romelu Lukaku y pagará esta millonada



► ¡Directo desde la Premier! Atlético Madrid tiene casi cerrado el fichaje de un finalista de la Champions



► ¡Ya te olvidé! Barcelona pasa de De Ligt y halla dos opciones en la Bundesliga por 85 'kilos'



► "No hablo sobre basura": el agente de Gareth Bale niega su fichaje por un grande de la Premier League