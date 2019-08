La última estrategia del Napoli para sacar a James Rodríguez del Real Madrid

Napoli tiene una nueva estrategia en el mercado de fichajes de verano. Carlo Ancelotti no piensa darse por vencido con James Rodríguez. Si bien el Real Madrid no ha comunicado información alguna sobre la situación del futbolista colombiano, en España e Italia se asegura que el conjunto napolitano tiene una nueva estrategia para ‘convencer’ a Florentino Pérez de llevar a James a la liga italiana en lugar de reforzar al Atlético de Madrid, rival de Zinedine Zidane.



La postura madridista es clara: nada menos de 50 millones de euros. El Napoli no puede proponer esa oferta, puesto que tan solo tiene 35 millones en su caja chica. Con este presupuesto, los italianos tan solo esperan que el tiempo comience a agotar la paciencia del presidente del Real Madrid. Así como el Napoli, el Atlético también habría presentado una propuesta, pero mejor llevarlo a Italia que tenerlo de competidor en LaLiga.



Napoli pretende una cesión del futbolista con opción a compra y lo último que podría que pagar son los mismos 35 millones de euros más otros cinco en objetivos. En cuanto al entorno del futbolista, es sabido que Zinedine Zidane no lo tiene en cuenta de cara a la siguiente temporada y solo medita en su permanencia ante la lesión de Marcos Asensio. ¿Cuál será el futuro del colombiano? Él tan solo se entrena en Valdebebas con el resto de sus compañeros.



Luego de dos temporadas en el Bayern Munich, James Rodríguez desea jugar en una institución que le asegura minutos de juego y, lo más seguro, la titularidad. En el Real Madrid no la tiene, pero deja en manos de su representante, Jorge Mendes, su futuro en el ‘Viejo Continente’.



Tras el Porto, Mónaco, Real Madrid y Bayern Munich, Napoli o el Atlético de Madrid sería el quinto equipo de la carrera de James. También ha sonado el Olympique de Marsella.



